فرقة Red Hot Chili Peppers الشهيرة تفاجئ جمهورها بألبومها الثاني

أصدرت فرقة الروك الأمريكية Red Hot Chili Peppers ألبومها الغنائي الجديد بالتعاون مع وارنر ميوزك بعنوان Return of the Dream Canteen، وقد أعلنت الفرقة عن الألبوم بشكل مفاجئ من خلال حفلها الأخير الذي أقيم في ملعب إمباور فيلد بالتزامن مع جولتها الموسيقية في أمريكا الشمالية.

يعتبر هذا الألبوم ثاني إصدارات الفرقة خلال العام 2022 بعد ألبوم Unlimited Love الذي صدر في شهر أبريل وحقق نجاحاً كبيراً، ليأتي الألبوم الثاني الذي أنتجه ريك روبن، ليعزز نجاحها كفرقة غنائية إبداعية، كسبت الجماهير من كل الأجيال، ويظهر ذلك بوضوح من خلال إحياء مجموعة من الحفلات الغنائية كاملة العدد في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أعضاء فرقة Red Hot Chili Peppers يتحدثون عن ألبومهم الجديد

ويقول أعضاء الفرقة عن هذا الألبوم، في بيان صحفي: «ذهبنا بعيداً بحثاً عن أنفسنا كفرقة غنائية، من أجل المتعة فقط، أعدنا تقديم بعض الأغاني القديمة، لم يمضِ وقت طويل حتى بدأنا بتقديم أغانٍ جديدة، الكثير من الحالات الإنسانية صادفتنا مئات المرات على طول الطريق دفعتنا لتقديم هذا العمل، وبمجرد أن وجدنا أفكارا جديدة في الصوت والرؤية قدمناها للجمهور، وبعدها واصلنا التنقيب عن أغانٍ جديدة، لم يكن لدينا سبب للتوقف عن الكتابة وتقديم الموسيقى، شعرنا وكأننا في حلم، نعم لقد تم إصدار ألبومين متتاليين، والثاني له معنى مثل الأول وأكثر لأنه مصنوع من صميم قلوبنا».

وأحيت Red Hot Chili Peppers في جولتها الغنائية الأخيرة مجموعة من الحفلات الضخمة منها في كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ثم في شيكاغو وتورنتو والمزيد قبل اختتام جولة أمريكا الشمالية في أرلينغتون، تكساس.