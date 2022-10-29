بدء عرض مسلسل «إيجار قديم» على قناة ON اليوم.. دراما اجتماعية

يبدأ، اليوم السبت، عرض أولى حلقات مسلسل «إيجار قديم» على شاشة قناة ONE، في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة ، ويعاد عرضه بعد منتصف الليل، كما يذاع عبر قناة ON drama، وبدأ عرض المسلسل حصريا على منصة watch it.

ويواصل فريق عمل مسلسل إيجار قديم تصوير المشاهد الأخيرة خلال الأيام الحالية، تمهيدا للانتهاء من تصوير الأحداث خلال 10 أيام على الأكثر، إذ يجتمع نجوم العمل يوميا لتصوير المشاهد الخارجية المتبقية والتي تعرض ضمن الحلقات الأخيرة للمسلسل.

عرض مسلسل إيجار قديم

مسلسل إيجار قديم بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، ‏ويبدأ عرضه اليوم السبت على قنوات ON التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور ‏أحداثه في إطار اجتماعي لايت حول قانون الإيجار القديم.

ويجسد الفنان شريف منير شخصية رجل يدعى «رمزي»، والذي يسكن في شقة إيجار قديم منذ ثلاثين عاما، وفجأة يجد نفسه فى الشارع، ومن هنا تتوالى الأحداث.

يذكر أن «أيجار قديم» كان من المفترض عرضه يوم 24 أكتوبر الجاري، وتم تأجيله بسبب الخطة البرامجية لشبكة قنوات on، وتحدد اليوم السبت موعدا لانطلاق عرضه.