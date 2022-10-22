قصة وأبطال مسلسل إيجار قديم قبل عرضه بأيام.. عبر شاشة «ON» الاثنين

بعد طرح بوسترات مسلسل «إيجار قديم» لشريف منير، تمهيدا لعرضه، تصدر محركات البحث، وبحث الجمهور على قصة وأبطال مسلسل إيجار قديم، يرصد «الوطن» أهم ملامح المسلسل، من حيث قصة وأبطال مسلسل إيجار قديم قبل عرضه الاثنين المقبل على شاشة قناة «ON».

أبطال مسلسل إيجار قديم

فأبطال المسلسل هم شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، هشام إسماعيل، ميمي جمال، حازم سمير، رحمة حسن، بسمة داوود، إلهام وجدي، ومن إخراج طارق رفعت وتأليف عمرو الدالي، ومدير تصوير كريم أشرف.

قصة مسلسل إيجار قديم

أما بخصوص قصة المسلسل، فالمسلسل تدور أحداثه حول عمارة يسكن بها عدد كبير من السكان، ونظام الدفع الشهري بطريقة قانون الإيجار القديم، ويملك العمارة شريف منير، وتدور داخل المسلسل الكثير من الأحداث المختلفة، والمسلسل من نوعية المسلسلات الإجتماعية اللايت.

خريطة مسلسلات الأوف سيزون

يأتي المسلسل، ضمن خريطة المسلسلات الأوت سيزون، التي تقوم الشركة المتحدة بإنتاجها، وبخلاف «إيجار قديم»، فيعرض اليوم مسلسل «الضاحك الباكي» السيرة الذاتية لنجيب الريحاني، الذي يقوم ببطولته عمرو عبد الجليل ويخرجه محمد فاضل.

كما يعرض أيضا، «طير بينا يا قلبي» و«دوبامين»، بطولة ريم مصطفى، كما يعرض في الفترة المقبلة، مسلسل «عائلة الأصلي» لريهام عبد الغفور، و«العيلة دي» بطولة وفاء عامر، «بيت فرح» لفتحي عبد الوهاب، إضافة إلى عدد من المسلسلات الأخرى، التي يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير، مسلسل «إجازة مفتوحة»، والذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وكان من نوعية المسلسلات الاجتماعية، وشاركه في البطولة كل من لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، مؤمن نور، محمد العمروسي، أحمد عنان، صبري عبد المنعم ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.