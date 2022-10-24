عرض أولى حلقات مسلسل «إيجار قديم» على شاشة قناة «ON» اليوم

تعرض شاشة قناة «ON»، اليوم، أولى حلقات مسلسل «إيجار قديم»، على هامش الموسم الشتوي لدراما الشركة المتحدة، إذ يسلط العمل الضوء على قضايا اجتماعية، من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرحت منذ يومين بوستر المسلسل، الذي تَصدره شريف منير وحوله بقية أبطال العمل، ونشره الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، معلقًا: «في دراما موسم الشتاء، انتظروا مسلسل إيجار قديم».

تفاصيل مسلسل «إيجار قديم»

يشارك في بطولة مسلسل «إيجار قديم» شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل «بيت فرح»

وجرى عرض أيضًا ضمن دراما المتحدة للموسم الشتوي، أولى حلقات مسلسل «بيت فرح» في 22 أكتوبر الجاري، وذلك على شاشة قناة «الحياة»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليئًا بالمشاعر الرومانسية والشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، وتحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تمامًا، إذ يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة في العمارة.