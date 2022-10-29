مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادثي سير بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» و«جامبو» على طريق بلبيس أمام عزبة واصف بمحافظة الشرقية، بكدمات وإصابات متفرقة بالجسم، فيما لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب موتوسيكل في نطاق مدينة الصالحية الجديدة.

بلاغان بوقوع حادثين وإصابات

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة تفيد إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين، وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى أبو حماد المركزي، فيما وردت إشارة تفيد مصرع شخصين في حادث تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» بالصالحية الجديدة، وتم التحفظ على الجثامين لحين التصريح بالدفن.

الإسعاف تنقل 4 مصابين

وكانت هيئة الإسعاف دفعت بعدد من سيارات الإسعاف إلى مقر حادث تصادم طريق «بلبيس - أبو حماد»، وتبين وقوع إصابات لـ4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع شخصين في حادث موتوسيكل

كما انتقلت قوة أمنية من شرطة الصالحية الجديدة الى مقر واقعة انقلاب واصطدام دراجة نارية، وتبين مصرع شخصين وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى بالصالحية الجديدة لحين التصريح بالدفن، وهما «عبدالله.م» يبلغ من العمر 49 عاما، من فاقوس، و«مسعد.م»، 55 عاما، من الإسماعيلية.

تحررت المحاضر اللازمة للواقعتين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.