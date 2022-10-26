إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة مواد غذائية على طريق القاهرة ـ الفيوم

أصيب شخصان، بكسور وجروح وكدمات، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نقل ثلاجة محملة بالمواد الغذائية على الطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه قدرته على إحكام السيطرة عليها، فانقلبت وأصيب مستقليها.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على الطريق الإقليمي، بينما توقف عشرات المارة على الطريق، وهرعوا لتقديم يد العون للمصابين لحين وصول قوات الشرطة والإسعاف.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثلاجة محملة بمواد غذائية على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بين الطريق الإقليمي وكمين كوم أوشيم بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت على الفور قوة مركز شرطة طامية، إلى مكان الحادث، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتبين إصابة شخصين في الحادث، والذين أصيبوا بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإدخالهم إلى قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، لتقديم الرعاية الطبية لهم على حسب الحالة الصحية لكل منهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث من على الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تم تحرير المحضر حيال الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.