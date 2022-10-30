صابر الرباعي نجم حفلات مهرجان الموسيقي العربية اليوم

يستعد الفنان صابر الرباعي مساء اليوم الأحد، لإحياء واحدة من حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الحادية والثلاثين ضمن عدد مميز من الحفلات الغنائية.

يحيي الفنان صابر الرباعي الحفل الغنائي الخاص بمسرح النافوررة بدار الأوبرا المصرية الذي سينطلق فى تمام الساعة العاشرة مساء وذلك تحت قيادة المايسترو هاني فرحات .

صابر الرباعي نجم حفلات مهرجان الموسيقي

وسيسبق فقرة الفنان صابر الرباعي فقرة غنائية خاصة تحييها الفنانة إيمان عبد الغني ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء ستقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيها المميزة بجانب عدد من أغاني الزمن الجميل.

أما على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية فستلتقي الفنانة نادية مصطفى بجمهورها فى حفل مميز تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام في تمام الساعة العاشرة مساء وسيسبقها ثلاث فقرات غنائية الأولى لأشرف وليد والثانية لحنان الخولي وأحمد سعيد والثالثة لياسر سليمان.

عفاف راضي على مسرح أوبرا دمنهور

وعلى خشبة مسرح أوبرا دمنهور ستحيي الفنانة عفاف راضي حفلة غنائية مميزة تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي أما في معهد الموسيقي العربية فستكون حفل كلثوميات يقدمها الثنائي رحاب عمر ومروة حمدي.