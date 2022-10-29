حملات أمنية لمداهمة بؤر المخدرات في 3 محافظات: مضبوطات بـ700 ألف جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة "قسم شرطة الضبعة" و "مراكز شرطة فاقوس- أبوكبير- دسوق- فوه" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن (الشرقية- كفرالشيخ- مطروح) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:مديرية أمن الشرقية ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فاقوس وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار- دراجة نارية "بدون لوحات"- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوكبيروبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – سلاح أبيض- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

مديرية أمن كفرالشيخ ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دسوق وبحوزته (22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام–مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوه وبحوزته (طربة لمخدر الحشيش–مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوه وبحوزته (طربة لمخدر الحشيش–مبلغ مالى - هاتف محمول- ميزان حساس).

مديرية أمن مطروح ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام–مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط(عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى - هاتف محمول).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (700,000) سبعمائة ألف جنيه تقريباً.وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.