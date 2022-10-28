ضبط تاجر مخدرات في عين شمس بحوزته سلاح ناري وكمية من الحشيش

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، حيث أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عين شمس بمديريـة أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم حال تواجده بدائرة القسم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وكمية من مخدر الكيتامين واخرى من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

القبض على تاجر بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل للأجهزة الكهربائية مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي واتخاذه من دائرة القسم محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وعثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي، والتحويلات غير المشروعة خارج وداخل البلاد، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوي محادثات بينه وبين العديد من الأشخاص بإحدى الدول تفيد قيامه بتحويلات لمبالغ مالية من وإلى خارج البلاد.