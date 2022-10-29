ضبط صاحب شركة متهم بالاستيلاء على أموال شاب بحجة توظيفها الإعلانات

القت أجهزة الامن القبض على صاحب شركة لإستيلائه على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بزعم توظيفه بالقاهرة تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص و مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتضرره من صاحب شركة للدعاية والإعلان " له معلومات جنائية " و كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالتحصل منه على مبلغ مالى نظير توظيفه فى مجال الدعاية والإعلان من خلال شركته وعدم تنفيذ المتفق عليه وتهربه من تسديد أصل المبلغ .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقة وراء إرتكابها.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بعدم تمكنه من رد المبلغ المالى الخاص بالمبلغ بسبب إنفاقه على مشروعات مختلفة لم تحقق أرباح مالية . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.