ضبط عامل بتهمة النصب على راغبي السفر في سوهاج

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج للعمل والإستيلاء على أموالهم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسهيل إجراءات سفره إلى إحدى الدول على خلاف الحقيقة.

التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (عامل - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر وذلك من خلال إيهامهم بقدرته على تسهيل سفرهم للخارج من خلال علاقاته ببعض المسئولين "على خلاف الحقيقة"، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم إنهاء إجراءات توثيق محررات خاصة به للحصول على تأشيرة السفر للخارج ، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.