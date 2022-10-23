ضبط شقيقين بتهمة النصب على المواطنين في 9 ملايين جنيه بالإسكندرية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من ضبط (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً تمثل فى تلقيهما مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، وذلك بمواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

بزعم توظيفها لهم فى التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية ، وتدشينهما على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية، وإتخاذ من تلك المواقع الإحتيالية وسيلة لإرتكاب نشاطهما غير المشروع، حيث أعلنا وروجا لنشاطهما على مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعى المختلفة وعبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية إستثمار الأشخاص لأموالهم من خلال تلك المواقع ، زاعمان بأن جنى الأرباح سيكون بصفة يومية أو أسبوعية أو شهرية وفقاً لنظام الباقة المستثمر بها تلك الأموال.

كما أضافت التحريات قيامهما بتلقيهما الأموال من ضحاياهما عن طريق التحويلات والإيداعات المالية على حسابات ومحافظ إلكترونية تم إنشائها محلياً لدى شركات المحمول المختلفة ودولياً لدى بنوك إلكترونية ومنصات إلكترونية دولية وتداول العملات الإفتراضية المشفرة، وإستخدامهما تلك الحسابات والمحافظ الإلكترونية فى تدوير الأموال المتحصل عليها لمنع محاولة تقفى أثرها أو تتبعها إمعاناً فى إخفاء شخصيتهما وهروباً من المسئولية الجنائية حال إكتشاف أمرهما.

مما مكنهما من إستقطاب العديد من راغبى إستثمار أموالهم وبلغ قيمة الأموال التى تم تحصيلها عدة ملايين ، أعقبها إغلاقهما لتلك المواقع بشبكة الإنترنت وإغلاقهما الهواتف الخاصة بهما وترك محل إقامتهما وتوقفا عن سداد الأرباح المتفق عليها والإستيلاء على أصول المبالغ الخاصة بالضحايا.

ضبط المتهمان

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجدهما وبإستهدافهما أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (جهاز "لاب توب" – 2 هاتف محمول) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على الآتى ( ملف لبرنامج Excel"" يفيد حركة الحساب لإحدى المحافظ الإلكترونية الخاصة بهما على إحدى المنصات الإلكترونية – صور تحويلات لإحدى المحافظ الإلكترونية – صور لبطاقات الرقم القومى للعديد من عملائهما – سجل زيارات لمحافظ ومنصات إلكترونية يُستدل منها على نشاطهما الإجرامى ) ،وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما أمكن الإستدلال على عدد (66) من المجنى عليهم الذين تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمان والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو (9٫800٫000 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.