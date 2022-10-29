محافظ الإسكندرية: شاطئ ذوي الهمم استقبل خلال موسم الصيف 10 آلاف شخص

ملف ذوي الهمم، يعد من أكثر الملفات التي أولتها الحكومة أهمية في السنوات الأخيرة، إذ اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الأمر الذي انعكس على وجود تقديم خدمات كثيرة لهم من رعاية صحية ومجتمعية ومبادرات لتغيير رؤية المواطنين لهم، إلى إطلاق شاطئ مخصص لهم في محافظة الإسكندرية.

تلك البادرة التي انطلقت منذ عامين، ظهرت نتائجها العظيمة مع الموسم الصيفي المنصرم في الإسكندرية، وهو الأمر الذي كشف عن أرقامه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال كلمته تزامنًا مع ختام الموسم الصيفي 2022، مشيرًا إلى تطوير شاطئ ذوى الهمم لخدمة ملوك الكراسي المتحركة.

شاطئ الإسكندرية استقبل 10 آلاف من ذوي الهمم

أوضح «الشريف» في تصريحاته اليوم، أن التطوير مكّن إدارة الشاطئ من استقبال ما يزيد على 10 آلاف من ذوي الهمم من كافـة أنحاء الجمهـورية.

أول شاطئ لخدمة ضعاف البصر

لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم افتتاح أول شاطئ لخدمة ضعاف البصر والمكفوفين فكان حديث العالم أجمع.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنهم لم ينسوا الجمعيات الخيرية إذ أصدر تعليمات باستقبالهم بالمجان على الشواطئ العامة وهو الأمر الذي تبعه استقبال حوالي 200 جمعية خيرية.