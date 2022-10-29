تنسيقية شباب الأحزاب تناقش الأحوال الشخصية واشتراطات البناء ضمن جولات «الحوار الوطني»

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد الجلسات النقاشية حول محاور الحوار الوطني، ‏وتناولت الجلسات التي عقدتها التنسيقية عددا من الموضوعات المهمة، ومنها قانون الأحوال الشخصية واشتراطات البناء.

جلسة نقابة المحامين شمال القاهرة

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بمقر نقابة المحامين الفرعية «الساحل شمال القاهرة»، للاستماع إلى مقترحات محاميي شمال القاهرة، حول محاور الحوار الوطني.

وتناولت الجلسة مناقشة عددا من الموضوعات، منها دور النقابات العامة والفرعية للمحامين في الحوار الوطني وآرائهم ‏ومقترحاتهم خلال المرحلة المقبلة، كما جرت مناقشة الوضع الحالي لمنظومة التقاضي وتسجيلات الشهر العقاري وقانون الأحوال الشخصية، وضرورة التنسيق بين وزارة العدل ونقابة المحاميين فيما يتعلق بالرسوم القضائية ومقرات التقاضي.

شارك في الجلسة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أكمل نجاتي، والنائبة راجية الفقي عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهدير محمد عضو ومحفوظ حامد عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جولة التنسيقية في محافظة القليوبية

والتقى النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من المواطنين بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية طحانوب بمحافظة القليوبية، ضمن جلسات الحوار الوطني التي تنظها التنسيقية.

وأكد «بدر» أن التنسيقية تنظر إلى الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره حوارا مجتمعيا يجب أن يشمل كل المصريين في كل القطاعات وفي القرى والنجوع والكفور، متابعا: «جئنا لنستمع إلى كل متطلبات المصريين من الحوار على كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وقال إن الوضع السياسي بدأ يشهد انفراجة كبيرة جدا خلال هذه المرحلة، بداية بجلسات الحوار الوطني التي تضم المعارضة والمؤيدين، إلى جانب لجنة العفو الرئاسي التي أسهمت في إخلاء سبيل المئات.

وأعرب المواطنون عن دعمهم الكامل للدولة المصرية وخطواتها خاصة في ظل الشعور بالتطور الكبير الذي تشهده القرى في إطار مشروع «حياة كريمة»، وطالبوا بضرورة تحريك الأمور في الاشتراطات البنائية وضرورة الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كل الاتجاهات. ‏