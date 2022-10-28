التنسيقية تنظم مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية لتعريف المواطنين بـ«الحوار الوطني»

نظم النائبان محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، مؤتمرًا جماهيريًا في محافظة الإسكندرية، في إطار لقاءات التنسيقية ، لتعريف المواطنين بمجريات الحوار الوطني ومحاوره.

دور «التنسيقية» في نشر الوعي

وطالب الحضور بأهمية الانتهاء من قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات لممارسة الرقابة على الجهاز التنفيذي للدولة، كما أن «المحليات» تُعد المدرسة الحقيقية لصناعة الكادر السياسي والشعبي، كما تحدث الحضور عن قضية الوعي ومشاكل التعليم والصحة وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعرض النائب محمد إسماعيل دور «التنسيقية» في نشر الوعي، وأنها تجربة أثبتت نجاحها في إدارة حوار سياسي بناء، موضحا أن المشاكل التي تواجه الدولة هي تراكمات لسنوات وعقود طويلة ولن تحل إلا بتكامل الشعب والحكومة وجميع المؤسسات وكذلك هناك تحديات عالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أزمات في الغذاء والطاقة تلقي بظلالها على العالم كله.

أهمية الحوار الوطني

وبدوره، شدد النائب علاء مصطفى، على أهمية الحوار الوطني حيث يأتي في الوقوف على أولويات التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل محدودية الموارد، فضلا عن الدور المهم الذي يحدث نتيجة عقد جلسات الحوار الوطني والحوارات المجتمعية في رفع الوعي لدى المواطنين وتوضيح حقيقة التحديات ومعرفة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالأرقام، والاستماع لمشكلاتهم وإيصالها إلى صانع القرار.

كما أوضح النائب أحمد فتحي، نائب التنسيقية، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أهمية وأهداف الحوار الوطني ومحاوره وكيفية عمله منذ أن دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، موضحا آليات عمل لجان وأمانات الحوار الوطني وتلقيها لكل المقترحات في كل المحاور.

وفي نهاية اللقاء، وجَّه نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للحضور على اهتمام بالمشاركة من كل الشرائح وأطياف المجتمع بمحافظة الإسكندرية وعلى وعيهم وحبهم لوطنهم.

كما وعدوا الحضور أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لن يدخروا جهداً في إيصال وجهة نظرا ورؤية المواطنين إلى صناع القرار تمهيدا لرفع التوصيات بها إلى مؤسسة الرئاسة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين، لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا، التي سيتم طرحها، خلال جلسات الحوار الوطني، بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات، لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.