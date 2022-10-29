تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ورشة عمل عن التضخم وأولويات الإنفاق الحكومي

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل، ضمن فعالياتها عن «الحوار الوطني» حول التضخم وأولويات الإنفاق الحكومي.

الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة

تتناول الورشة التي يديرها كل من إبراهيم رمضان ومحمد نبيل عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة محاور رئيسية منها: تمركز الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة على ست أبواب رئيسية في جانب الاستخدامات وهي: باب الأجور، وتعويضات العاملين، باب شراء السلع والخدمات، وباب فوائد الدين العام، وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، المصروفات الأخرى، شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات».

سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية ضمن الحوار الوطني

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.