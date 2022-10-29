انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بالغربية

عثر أهالي قرية الفرستق التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، على جثة طفل في العقد الأول من العمر، داخل مياه نهر النيل فرع رشيد المار بالقرية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بسيون المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالعثور على جثة طفل

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل داخل مياة نهر النيل فرع رشيد المار بقرية الفرستق، بعد تغيبه عن منزله منذ أمس.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الجثة لطفل يدعى «يوسف.ص.ال» في العقد الأول من العمر، مقيم بقرية الفرستق، وكان متغيب عن منزله بذات القرية منذ أمس السبت، وكشفت التحريات أن الطفل كان يعاني من «التوحد»، وبتتبع الكاميرات المحيطة عثر على جثته في مياه نهر النيل فرع رشيد المار بالقرية.

ندب مفتش الصحة

وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى بسيون المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.