غرق طفل أثناء السباحة في نهر النيل بالوراق.. ووالدته: جرفه التيار

لقي طفل مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمنطقة الوراق، وتبين أنه أثناء قيامه بالسباحة في النيل جرفه التيار، وغرق، وجرى انتشال جثته بمعرفة الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

غرق طفل في نيل الوراق

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة إلى قسم شرطة الوراق من مستشفى معهد ناصر بوصول طفل 6 أعوام، مقيم بمنطقة الوراق في الجيزة، جثة هامدة.

والدة الطفل: التيار جرفه وغرق

وبمناظرة الجثمان وتكثيف التحريات برئاسة اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال والدة الطفل 25 عاما، ربة منزل، قالت الأم إنه حال قيام نجلها بالسباحة في نهر النيل أسفل كوبري، جرفه التيار وغرق.

الإنقاذ النهري ينتشل جثة الطفل

وجرى انتشال جثة الطفل بمعرفة الإنقاذ النهري، كما أيد عم الطفل أقوال الأم، ولم تتهم الأسرة أحدا في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.