أمين سر «محلية الشيوخ»: القيادة السياسية لديها رغبة جادة في الاستماع لكل رؤى تنمية الصناعة

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أهمية القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بمنح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين خلال الشهور الثلاثة المقبلة تجاه تحفيز مناخ الاستثمار.

وأوضح أنَّ الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، وخلالها تحصل الشركات التي تمتلك الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

الرئيس شديد الحرص على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين

وقال «صبور»، في بيان صادر اليوم، إنَّ الرئيس السيسي شديد الحرص على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى دوره في دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات، إضافة إلى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة، مشددا على أنَّ الدولة تضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق هذا الهدف الذي يمكن أن يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية.

يجب توفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنَّ القيادة المصرية لديها رغبة جادة في الاستماع لكل الرؤى والآراء التي من شأنها تنمية القطاع الصناعي، ودفع عجلة التنمية، مؤكّدًا أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين لتعزيز قدرة المنتج المصري على التنافسية، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية.

وطالب بأنَّ يصبح انطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة فرصة لبحث آليات تنمية القدرات والكوادر البشرية العاملة في القطاع الصناعي، باعتبارهم الحلقة الأساسية في المنظومة، إضافة إلى بحث الاستفادة من المدارس الفنية وإتاحة فرص تدريب جادة لهم، لإعداد كوادر صالحة على التعامل مع أحدث الأنظمة الصناعية.