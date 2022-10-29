رئيس حزب الجيل عن مبادرة «ابدأ»: خطوة مهمة على طريق التحول الكامل للتصنيع المحلي

اعتبر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الملتقى والمعرض الأول الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية صباح اليوم بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه وتدشين، مرحلة جديدة للدولة المصرية تتجه فيها لتطوير الصناعة المصرية لتحقق فيها الاكتفاء الذاتي وكذلك التصدير للخارج بعد أن طورت البنية التحتية اللازمة لها من شبكات الطرق والكباري والإنفاق، لتتساوى مع مثيلتها في دول العالم المتقدم بل وتتفوق عليها.

تطوير الصناعة المصرية

وقال «الشهابي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تدشين الرئيس وافتتاحه شركة ابدأ لتنمية المشروعات كشركة مساهمة مصرية تكون الذراع التنفيذي لمبادرة حياة كريمة تسهم فيها بحصة حاكمة بما يضمن مصدر مستدام لتمويل مبادرة حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية العاملة على تطوير القرية المصرية وحياة أبنائها، وإعلانه تقديم ملياري جنيه تمويل لها هو ميلاد لشراكة عملاقة سيكون لها دور كبير في تطوير الصناعة المصرية والقرى المصرية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنَّ الرئيس السيسي منح المستثمرين والصناع الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور، لافتًا إلى أنَّ استعداد الدولة للمشاركة معهم في مشروعاتهم بنسب تصل إلى 50% تأكيد من الدولة على لسان الرئيس بالدور المهم والحيوي للقطاع الخاص في الصناعة والاقتصاد الوطني، داعيا الصناع والمستثمرين والقطاع الخاص إلى انتهاز الفرصة وتقديم ما يؤكّد جديتهم وجدارتهم في الاستثمار بمصر.

توطين الصناعات الكبرى

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة «ابدأ» تمثلان خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو التحول الكامل للتصنيع المحلي وترشيد الاستيراد، موضحًا أنَّ أهمية الملتقى تكمن في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، إضافة إلى توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وتابع رئيس حزب الجيل أنَّ هذا الأمر لا يقدم الدعم للصناعة الوطنية فحسب بل يساعد بشكل كبير على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.