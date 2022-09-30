الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الكلية للعام الدراسي 2022/ 2023، المطلوبة للالتحاق بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، والتي جاءت ابتداء من الأحد المقبل، على أن يتضمن ذلك استلام الملفات وتحديد موعد الكشف الطبي، في ظل استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد بـ5 برامج داخل مقر الجامعة ببني سويف.

الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

وحددت جامعة بني سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد شكر ندا رئيس الجامعة، في بيان، الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب المرشحين للالتحاق بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، على أن يتم استلام الملفات أيام الأحد 2 أكتوبر والاثنين 3 أكتوبر والأربعاء 5 أكتوبر، وهي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.

2- أصل شهادة الميلاد الحديثة موضح بها الرقم الثلاثي + 3 صور منها.

3- 5 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

4- 2 صور بطاقة شخصية لولي الأمر مدون عليها رقم ولي الأمر.

5- 3 صور من بطاقة الترشيح النهائية.

6- نتيجة اجتياز امتحان القدرات.

7- 8 صور شخصية مقاس 4*6.

8- ملف بلاستيك بكبسولة لونه أحمر لعلمي رياضة، وأصفر لعملي علوم.

9- نموذج 2 جند + 6 جند أو 7 جند.

10- تسديد الرسوم والمصروفات الدراسية عن طريق الدفع بفيزا بنكية.

برامج الكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

وتتضمن الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية عدة برامج وأقسام هي:

1ـ برنامج الميكاترونكس.

2ـ برنامج تكنولوجيا المعلومات.

3ـ برنامج الأوتوترونكس.

4ـ برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

5ـ برنامج الأطراف الصناعية.

استعدادات الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة للدراسة

واستعدت الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة للعام الدراسي 2022 طبقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى توفير متطلبات الأمن والراحة وتلبية الاحتياجات والخدمات الصحية والاجتماعية للطلاب، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وشملت الاستعدادات لبدء الدراسة إعداد الجداول الدراسية، وما يلزم العملية التعليمية من تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الجامعة وعمليات التطهير للمباني والقاعات الدراسية، بجانب القيام بأعمال التعقيم والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.