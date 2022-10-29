حالة طقس المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة: دافئ جنوبا وأمطار في وجه بحري

تشهد حالة الطقس في المحافظات الأيام الثلاثة المقبلة حالة من الاستقرار، حيث يسود طقس دافئ في أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، بينما تشهد محافظات وجه بحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية سقوط أمطار ما بين 30 وحتى 40% تصاحبها نشاط للرياح مع وجود شبورة على الطرق في المدن على المسطحات المائية في مختلف أنحاء مصر.

حالة الطقس في المحافظات

وتشهد حالة الطقس في المحافظات خلال الأيام المقبلة طبقا لهيئة الأرصاد الجوية أجواء مائلة للحرارة على الوجه البحري والقاهره والشمال الصعيد، ومعتدلة الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، بينما تكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة على مختلف الأنحاء في الساعات المتأخرة من الليل في نطاق جميع محافظات مصر.

حالة الطقس غدا

وتشهد حالة الطقس غدا الأحد في جميع المحافظات، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري في فترات مختلفة، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا على مناطق سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري.

توقعات بسقوط أمطار

كما تشهد حالة الطقس في المحافظات الاثنين المقبل زيادة معدلات سقوط الأمطار طبقا للأرصاد الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة تتراوح ما بين 30 وحتى 40% وتكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، تصاحبها شبورة على مختلف المحافظات نهارا في الوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء ومدن القناه والقاهره الكبرى، بينما تقل نسبة الأمطار يوم الثلاثاء المقبل، وتقتصر على السواحل الشمالية للبلاد تصاحبها شبورة على مختلف المحافظات المطلة على السواحل الشمالية.