حالة الطقس اليوم في الفيوم: شبورة وغيوم وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس اليوم السبت في محافظة الفيوم، استقراراً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئياً على مختلف الأرجاء، فيما تزداد كثافة الشبورة وسرعة الرياح، وسط توقعات بسقوط أمطار بنسبة بسيطة، فيما يتحوّل الطقس بحلول المساء إلى لطيف في أول الليل ويصبح مائل للبرودة في آخره، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتزداد كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر، متسببة في انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لتكون الشبورة المائية، خصوصاً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، فضلاً عن الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجة الحرارة في الفيوم اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجة الحرارة اليوم في الفيوم، تسجل العظمى 28 درجة بينما الصغرى 17 درجة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 68%، وتظهر الشمس والسحب معاً في السماء ليسود طقس مشمس غائم جزئياً، حيث تبلغ نسبة الغطاء السحابي 70%.

سرعة الرياح في الفيوم

وتبلغ سرعة الرياح في جميع أرجاء محافظة الفيوم، اليوم، 18 كيلو مترا في الساعة ويكون اتجاهها شمالية شمالية غربية، بينما تزداد هبات الرياح بين الحين والآخر وتبلغ سرعة الرياح خلال تلك الهبات 35 كيلو مترا في الساعة.

الأمطار في الفيوم غداً

وحول سقوط الأمطار في الفيوم اليوم وغداً، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك احتمالية لسقوط أمطار على مختلف أرجاء محافظة الفيوم بصورة متقطعة بنسبة 25%.

الطقس في وادي الريان الفيوم

وفيما يخص حالة الطقس في وادي الريان الفيوم، فإنّه يسود طقس مشمس صباحاً، يتحول إلى مائل للبرودة في المساء، وهو طقس لطيف نسبياً زاد معه الإقبال على رحلات السفاري والتخييم، حيث يحرص الكثيرون على التخييم في منطقة قصور العرب للاستمتاع بمشاهدة النجوم التي تظهر واضحةً جلية هذه الأيام بسبب صفاء السماء.

الطقس في الفيوم 14 يوما

وتشهد حالة الطقس في الفيوم، لمدة 14 يوماً، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة خصوصاً في المساء، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المقبلة بين 14 إلى 10 درجات فقط ليسود طقس بارد خلال المساء، فيما تتكاثر السحب.

وتزداد الشبورة المائية اليوم تلو الآخر لتعلن قدوم الشتاء، كما تشهد المحافظة توقعات بسقوط أمطار خلال الأيام المُقبلة بصورة متقطعة.