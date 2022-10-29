حالة الطقس اليوم في البحيرة.. شبورة مائية وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم في البحيرة مائل للحرارة نهاراً لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم في البحيرة، شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئياً، وأمطار خفيفة بنسبة 30% إلى 40% طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ إدكو بمحافظة البحيرة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه بين «1: 1.75» متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم السبت العظمى 26 درجة مئوية وبلغت الصغرى 19 درجة، على أن يكون الطقس غائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح الخفيفة على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وشهدت البحيرة خلال الأسبوع الماضي سقوط أمطار متوسطة على مختلف المدن والمراكز، لا سيما المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية».

استعدادات في البحيرة لمواجهة الأمطار

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء، حيث نفذ رؤساء الوحدات المحلية نموذج محاكاة لعمل معدات رفع تراكمات الأمطار.

كما وجهت الجهات المعنية بتطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كميات الأمطار وعمل صيانة لأعمدة الإنارة العمومية تجنبا لوقوع الحوادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المساكن الآيلة للسقوط.