وكيل لجنة «طاقة النواب»: مبادرة «ابدأ» تسهم في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، للملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وكذلك افتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، دليل على اهتمام الرئيس السيسي، بالصناعة، والعمل على توطينها، وتغطية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات.

منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين يحسن المناخ الاقتصادي

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن توجيهات الرئيس السيسي، اليوم بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها لمدة 3 أشهر، سيسهم في زيادة الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادي داخل الدولة المصرية.

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»

وأشاد النائب محمد الجبلاوي، بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، مؤكدًا أنها ستعمل على توطين الصناعة وكذلك ضخ استثمارات جديدة للقطاع وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.