«إسكان النواب»: الرئيس السيسي حريص على دعم الصناعة الوطنية

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حرص القيادة السياسية على دعم كل ما هو وطني المنشأ خاصة الصناعات الوطنية، ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

مقومات التنمية المستدامة المصرية

وقال «شكري»، في بيان له، أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لدعم الصناعات الوطنية، وتقديم كل التسهيلات للقائمين عليها خاصة صغار الصناع، وتطلق من حين إلى آخر المبادرات الوطنية؛ للتأكيد على وقوفها خلف المصنع المصري الصغير وسرعة الاستجابة لمطالبه ورفع التحديات التي تقف في طريقه، وكل هذا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، يعكس فلسفة الحكومة باعتبار الصناعة أهم مقوم من مقومات إنجاز التنمية المستدامة المصرية.

دعم الصناعة الوطنية

وشدد «شكري»، على أن القيادة السياسية لم تترك مناسبة أو مؤتمرا شاركت فيه أو عقد تحت رعايتها؛ إلا وأكدت ضرورة وأهمية دعم الصناعة الوطنية حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، والحد من الاعتماد على المنتج المستورد من خلال إيجاد بديل مصري بجودة عالية.

وأشار إلى أن مشروع توطين الصناعات الحديثة المصرية يعد أحد أهم المشروعات القومية التى ترتقى بمنتجاتنا، فيلمع اسم «صنع في مصر» عاليًا في سماء الصناعة العالمية، من خلال إنتاج فائق الجودة، قادر على المنافسة العالمية، وهو ما تحرص عليه الدولة في عهد الرئيس السيسي.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن تحقيق خطوات كبيرة في توطين الصناعات من شأنه أن يحقق العديد من الأهداف، منها توفير احتياجات السوق المصري بأسعار مناسبة، وتوفير العملات الأجنبية التي ننفقها على استيراد منتجات يمكن صناعتها بأيدي أبنائنا، وتطوير مهارات العمالة الوطنية، بما يرفع الإنتاجية ويحسن مستويات معيشتها، ويضع بلدنا في مكانة صناعية متقدمة.