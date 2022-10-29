إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بأسوان

أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال، من محافظة قنا، في حادث انقلاب سيارة بمحافظة أسوان، حيث انفجر الإطار الأمامي للسيارة الملاكي الخاصة بهم عند مدخل قرية الغنيمي بمركز إدفو على الطريق الصحراوي الغربي ما أدى لانقلابها، وتم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم.

إخطار أمني وبلاغ بالحادث

وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز إدفو، وانتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من صباح موسى علي، 55 عاما، وعلي خيري أحمد، 12 عاما، وفهد أشرف عبد الحميد، وسماح أبو السعود إبراهيم، 41 عاما، وأشرف عبد الحميد أحمد، 36 عاما، وغادة فراج محمد، 41 عاما، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى أسوان الجامعي.

الأسرة كانت في طريقها للعلاج

وتبين بالبحث أن المصابين من أسرة واحدة وكانوا في طريقهم لزيارة مركز طبي بمدينة أسوان لفحص أحد أفراد الأسرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة آثار الحادث.