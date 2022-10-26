مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي عامل مصرعه فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وحفار بطريق مصر إسكندرية الزراعي بالكيلو 165 اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، كما نقل المصاب إلى ذات المستشفى؛ لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وحفار بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز.

تحديد أسماء الضحايا

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «حسن كامل محمود»، 58 سنة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب «محمود رمضان عبد الموجود»، 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف بالبطن.

رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها

وجرى رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.