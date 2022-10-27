تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالشرقية.. تصادم 3 سيارات

أصيب شخصين في حادث الطريق الاقليمي بالشرقية، إثر تصادم 3 سيارات بالطريق الرابط بين «بلبيس - العاشر من رمضان»، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

بلاغ بوقوع حادث الطريق الإقليمي بالشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ للمركز بوقوع حادث على الطريق الإقليمي بالشرقية «بلبيس - العاشر من رمضان»، إثر تصادم 3 سيارات بدائرة مركز بلبيس.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس لإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع تصادم 3 سيارات، وإصابة شخصين بكدمات وجروح وسحجات، وجرى استدعاء سيارتي إسعاف ونقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

ورفعت الإدارة العامة للمرور آثار الحادث من الطريق، وسيرت الحركة المرورية، وفتحت الطريق أمام السيارات للعبور في سهولة ويسر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

واستقبلت مستشفى بلبيس المركزي المصابين في حادث الطريق الإقليمي بالشرقية، وتبين من توقيع الكشف الطبي عليهما أن إصابتهما تراوحت ما بين بسيطة ومتوسطة، وجرى تقديم العلاج اللازم لهما.