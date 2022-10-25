إصابة سيدة فى حادث تصادم ميكروباص بالدقى

أُصيبت موظفة بنقابة المهن التعليمية، 38 عامًا، ومقيمة في ولاق الدكرور بكدمات متفرقة بالجسم ونزيف، ويشار إلى أنها حامل فى الشهر الثاني، حال عبورها الطريق، إذ صدمها ميكروباص يقوده «حدث» 15عاما دون تراخيص، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلاقيه بلاغ من الأهالى بوقع حادث مصادمة، ومصابه في تقاطع شارع التحرير مع السودان دائرة القسم.

إصابة سيدة في حادث سير

على الفور، انتقل المقدم عمرو فاروق إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص محددة قيادة «حدث» 15عاما، ومقيم في شارع السودان، ولا يحمل ثمة تراخيص، اصطدمت بموظفة في نقابة المهن التعليمية ومقيمة بولاق الدكرور حال عبورها للطريق، مما أسفر عن إصابتها، ونقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.