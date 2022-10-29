ختام بطولة الجمهورية لكرة الطائرة الشاطئية بالإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، ختام بطولة الدوري الممتاز «أ» لكرة الطائرة الشاطئية التي نظمها الاتحاد المصري لكرة الطائرة بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في الفترة 27 إلى 29 أكتوبر الجاري بشاطئ إسحاق حلمي.

وتابع المحافظ مباراة الأهلي وسبورتنج في إطار بطولة الدوري الممتاز أ لكرة الطائرة الشاطئية، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومنظمي البطولة.

وفي كلمته، قال محافظ الإسكندرية إن إقامة مثل هذه البطولات في عروس البحر الأبيض المتوسط يسعدنا كثيرا، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والتشجيع لاستضافة جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية الشاطئية.

شواطئ الإسكندرية ترحب بضيوفها صيفا وشتاء

وأضاف أن شواطئ الإسكندرية على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفها وزوارها من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتوفير كافة احتياجات رواد الشواطئ ليس فقط خلال موسم الصيف، بل أيضا خلال موسم الشتاء.

بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بالإسكندرية

على الصعيد ذاته، رحب المحافظ بالـ24 فريقا المشاركين في مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة الطائرة الشاطئية رجال، وكذلك بمنظمي المباريات وفريق التحكيم كابتن ناصر حمدي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة الطائرة، ونائبا عن رئيس الاتحاد مهندس ياسر قمر، والكابتن مجدي حافظ، رئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، والمهندس هشام رضوان، رئيس منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، والكابتن حسام محمود، المدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، والكابتن علي جوهر، سكرتير لجنة حكام منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة.