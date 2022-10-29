الكشف على 2343 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

نفذت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية كفر الأشقم التابعة لمركز ومدينة فاقوس، واستمرت لمدة يومين 27 و28 أكتوبر، وتم الكشف على 2343 مريضا من أهالي القرية في كافة التخصصات الطبية.

الكشف على 2343 حالة

وضمت القافلة الطبية العديد من التخصصات الطبية، فيما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين المتقدمين للاستفادة من القافلة، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2343 حالة من أهالي القرية.

توقيع الكشف في جميع التخصصات

يذكر أنه تم توقيع الكشف على 390 حالة في تخصص الباطنة، و62 حالة في تخصص الجراحة العامة، و327 حالة في العظام، و511 أطفال، و112 تخصص النساء، و264 في الجلدية، و14 تنظيم الأسرة، و239 أنف وأذن، و219 في تخصص الرمد، فيما تم تحويل 33 حالة مرضية في حاجة لعمليات جراحية بمستشفيات العامة.

جلسات تثقيفية وتوعوية للأهالي

في سياق متصل تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.