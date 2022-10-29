بدء جلسات الحوار الوطني لـ«تنسيقية الأحزاب» في الإسماعيلية

بدأت ظهر اليوم أولى جلسات الحوار الوطني في محافظة الإسماعيلية، بحضور عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من قيادات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وذلك في مكتبة مصر العامة في الإسماعيلية.

وحضر الجلسة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد قناوي، والنائب محمد السباعي، والنائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى زكي، وذلك لمناقشة بعض الملفات.

حضور كبير من شباب الباحثين والأحزاب

وحضر الجلسة عدد كبير من شباب الباحثين في جامعة قناة السويس وعدد من القيادات وممثلي أحزاب حماة الوطن والمؤتمر والشعب الجمهوري وعدد من جمعيات تنمية المجتمع.

وناقش ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الحوار الوطني، مشكلات وأزمات المجتمع على النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية.

القناوي: الحوار الوطني له سقف عالي من الحرية

وقال النائب أحمد القناوي، إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوار مطول وموضوعي ولديه سقف عالي من الحرية تمهيدا للجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة النقاشية، إن الشق الاجتماعي يأتي على رأس الأولويات في الحوار، ويناقش أزمات التعليم والصحة باعتبارهما من أهم الملفات الاجتماعية».

وتابع أن الحوار الوطني يناقش حاليا عدد المدارس والمناهج وربط التعليم الفني بمختلف أنواعه بفرص العمل الموجودة في الفترة المقبلة، كما ناقش عملية تطوير المنشآت الصحية وكيفية تمويل كافة هذه المشروعات من ميزانية الدولة.