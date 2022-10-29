«النقل البري»: محطة الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ الأكبر في إفريقيا

قال المهندس سيد متولي، المدير التنفيذي بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، إن محطة شحن أتوبيسات كهربائية في شرم الشيخ، تعتبر أكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن المحطة سيكون لها ثلاث شبكات، شبكة نقل حضري تربط 6 خطوط داخل مدينة شرم الشيخ بالمحطة، وربط إقليمي بعواصم الجمهورية كافة، وهناك جهود لإنشاء نقل دولي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدول المجاورة.

التعاون بين القطاع الخاص وشركات الدولة

وأضاف «متولي»، خلال حواره لنشرة أخبار «DMC»، أن إنشاء المحطة لم يكن مجرد محطة للأتوبيسات، ولكن كان عملا مؤسسيا ومبنيًا على التعاون، مثل وزارة التنمية المحلية، بمشاركة هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة النقل العام بالإسكندرية، موجها الشكر إلى قيادات وزارة التنمية المحلية الحاليين والسابقين لتعاونهم على القيام بلقاءات ثنائية وتنسيقية معا.

ذكر المدير التنفيذي بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة نقل مصرية دون الحاجة إلى الإستعانة بمشغل أجنبي، وبالتالي أصبح هناك دمج بين القطاع الخاص وشركات الدولة، بالإضافة إلى الشراكة بين شركة مصر وشركة سوبر جيت لإنتاج شركة يطلق عليها« أكتا»، لتصبح ذراع وزارة النقل للتشغيل والإدارة على مستوى محافظات مصر.

70 أتوبيس كهربائي بالقاهرة و40 بالإسكندرية

وتابع «متولي»، أن القاهرة بها 70 أتوبيسا كهربائيا، و100 أتوبيس بالغاز الطبيعي، بينما الإسكندرية تحتوي على 40 أتوبيسا كهربائيا تابعين لهيئة النقل العام.

أشار «المتولي»، إلى أن هناك توجيهات من وزارة النقل بتقديم مستوى خدمة عالمي، مع وجود صناعات مصرية في كل أجزاء المشروع، مثل الأتوبيس، والإدارة والتشغيل، والبنية التحتية مصرية، لتوطين المشروع بالكامل.