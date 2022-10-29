تكثيف البحث عن آخر جثة لضحايا الغرق أثناء «غسل البطاطين» في نيل سوهاج

تكثف عناصر وحدة الإنقاذ النهري بسوهاج، من البحث عن الجثة الأخيرة من ضحايا واقعة الغرق أثناء غسل البطاطين في مياه نهر النيل، والتي شهدتها دائرة مركز دار السلام.

تحديد هوية الجثة الرابعة

وبالفحص تبين أن الجثة التي لم يتم العثور عليها لليوم الثالث لـ«ش. ح»، 17 سنة، تقيم بذات الناحية، لقت مصرعها، رفقة شقيقتها وشقيقها وخطيب شقيقتها، إثر قيامهم بغسل بعض «البطاطين» على حافة مياه نهر النيل بقرية البلابيش دائرة المركز.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بغرق 4 أشخاص أثناء غسلهم بعض الأغطية الشتوية بمياه النيل، بناحية نجع العرب بالبلابيش بحري.

وبالانتقال والفحص، تبين غرق «إ. ح» 14 عامًا و«آ. ح» 19 سنة، و«شيرين. ح» 17 عامًا و«م. ر» 24 سنة، كما جرى إنقاذ والدتهم المدعوة «ع. ع» 47 سنة ربة منزل، أثناء قيامهم بغسيل بطاطين في نهر النيل، بناحية البلابيش بحري بمركز دار السلام، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، والتصريح بدفن 3 جثث، وجاري البحث عن الجثة الرابعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.