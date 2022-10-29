تحرير 340 محضرا تموينيا في أسواق الإسكندرية.. خبز ناقص وأسعار سجائر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، من تحرير 340 محضرا متنوعا خلال حملات لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، حرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وارتبطت أكثر المحاضر بنقص الخبز، وعدم وجود شهادات صحية، إضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي بالمخابز السياحية والأفرنجية.

عدم إعلان أسعار السجائر

كما شملت المحاضر، وفقا لبيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، محاضر لمحطات تموين سيارات مخالفة، إضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، واستخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

كما برزت محاضر أخرى لمخابز سياحية مخالفة، إضافة إلى مجمع استهلاكي مخالف، وحيازة سلع منتهية الصلاحية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.