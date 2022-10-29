سعر اليورو اليوم السبت الجنيه المصري في البنوك المختلفة

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم، ويهتم الكثير من التجار والمواطنين والمستثمرين سواء العرب والأجانب بالبحث دائما عن أسعار العملات الأجنبية المختلفة ومنها اليورو.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها.

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت في مصر

- سعر اليورو في البنك المركزي الواضع للسياسة النقدية اليوم السبت 29-10-2022 أمام الجنيه المصري بلغ 22.89 جنيه مقابل الشراء، و23.01 جنيه مقابل البيع.

- سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي بلغ 22.68 جنيه مقابل الشراء، و22.94 جنيه مقابل البيع.

- سعر اليورو ببنك مصر أمام الجنيه المصري بلغ 22.73 جنيه مقابل الشراء، و22.99 جنيه مقابل البيع.

- سعر اليورو بالمصرف المتحد أمام الجنيه المصري اليوم سجل 22.87 جنيه مقابل الشراء، و22.21 جنيه مقابل البيع.

- سعر اليورو اليوم ببنك الإسكندرية سجل أمام الجنيه المصري 22.86 جنيه مقابل الشراء، و23.26 جنيه مقابل البيع.

سعر اليورو في البنوك المختلفة 29-10-2022 وفق أخر تحديث

- سعر اليورو اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB بلغ أمام الجنيه المصري 22.79 جنيه مقابل الشراء، 23.22 جنيه مقابل البيع.

- سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت ببنك أبوظبي الإسلامي 23.16 جنيه مقابل الشراء، و23.41 جنيهاً مقابل البيع.

- سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني الإسلامي 23.03 جنيه مقابل الشراء، و23.41 جنيه مقابل البيع.

- وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك EGBANK إلى 23.42 جنيه مقابل البيع، و23.03 جنيه مقابل الشراء.

- سجل سعر اليورو ببنك كريدي أجريكول أمام الجنيه المصري 23.36 جنيه مقابل البيع، و23.05 جنيه مقابل الشراء.

- سجل سعر اليورو ببنك البركة أمام الجنيه المصري 23.16 جنيه مقابل الشراء، و23.41 جنيه مقابل البيع.