سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27-10-2022

اختلفت أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة على الإيداع والإقراض، مؤكدا في بيان للبنك أنّ الهدف من رفع أسعار العائد احتواء الضغوط التضخمية وضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي.

وتقدم «الوطن» سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم الخميس 27 أكتوبر على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 22.52 جنيه للشراء و22.86 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB، وسجل سعر اليورو 22.52 جنيه للشراء و22.71 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر اليورو 19.77 جنيه للشراء و19.93 جنيه للبيع، وذلك بعد قرار البنك المركزي اليوم.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 22.47 جنيه للشراء و22.65 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو نحو 22.47 جنيه للشراء و22.65 جنيه للبيع اليوم الخميس 27 أكتوبر الحالي.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.80 جنيه للشراء و19.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجلت العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 22.62 جنيه للشراء و22.81 جنيه للبيع.

يذكر أنّ الاقتصاد العالمي تعرّض لصدمات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد المصري أيضا.