سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-10-2022 في البنوك

اليورو ذات أهمية كبيرة لرجال الأعمال المصريين والعرب، والمستثمرين الأجانب العاملين داخل مصر، إذ إنّه العملة الأوروبية الرسمية في أسواق المال والأعمال بعد العملة الامريكية، ولا يقل أهمية عنها، خاصة بالنسبة للمستوردين بشكل عام، لذا تزداد عمليات البحث اليومية عنه داخل البنوك المختلفة وشركات الصرافة.

سعر صرف اليورو اليوم بالبنوك المصرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 19.35 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 19.35 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، في حين سجل سعره مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي، 19.37 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، بينما سجل صباح اليوم فى بنك قناة السويس، نحو 19.54 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ سعره اليوم 19.54 جنيه للشراء و19.67جنيه للبيع، كما سجل في بداية التعاملات بالمصرف المتحد 19.55 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، في حين سجل سعره داخل بنك CIB، قيمة 19.55 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وداخل بنك أبوظبي الإسلامي 19.58 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وداخل بنك الكويت الوطني سجل 19.33 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

استقرار واضح شهدتة العملة السعودية في عدد كبير من البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، والاختلاف الوحيد بين سعر الصرف أو الشراء لم يتجاوز 3 قروش بين بنك وآخر، وجاء سعر الريال السعودي كما يلي:

- البنك المركزي 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي المصري 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية 5.21 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس 5.20 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

- بنك الكويت الوطني 5.9 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.