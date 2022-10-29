تنسيقية شباب الأحزاب تنظم جلسة نقاشية حول «الحوار الوطني» ببولاق الدكرور

نظمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء مع المواطنين حول «الحوار الوطني» وأهم القضايا المطروحة، بنادي بولاق الدكرور الرياضي.

المشكلات في قطاع الرياضة

وأعرب المواطنون، خلال اللقاء الجماهيري للتنسيقية عن الحوار الوطني، عن مواجهتهم لعدد من المشكلات الملحة مثل التعليم والصحة وأيضا في قطاع الرياضة، وأهمية تعديل قانون الرياضة والعمل على حل مشكلات غلاء الأسعار والالتزام بتسعيرة موحدة.

الجلسات النقاشية مع المواطنين

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كل الاتجاهات. ‏