لليوم الرابع.. وفد هولندي بحثي يعقد محاضرات وورشا علمية بـ«آداب سوهاج»

واصل أعضاء الوفد الهولندي البحثي الذي استضافه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج محاضراته العلمية لليوم الرابع، إذ استقبلت كلية الآداب أعضاء الوفد لإلقاء عدد من ورش العمل والمحاضرات العلمية وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

فاعليات زيارة الوفد الهولندي

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة في بيان، إن زيارة الوفد الهولندي للجامعة اشتملت على عقد العديد من الورش والمحاضرات العلمية بالكلية على مدار أربعة أيام، مضيفاً أن تلك الورش والمحاضرات تهدف إلى رفع قدرات ومهارات الطلاب والهيئة المعاونة، وفتح آفاق التعاون البحثي بين أعضاء الوفد وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة.

عقد 7 ورش تدريب

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه خلال زيارة الوفد لكلية الآداب تم عقد سبعة ورش عمل ومحاضرات حاضر فيها كل من الدكتور لويس رييس جاليندو، والبروفيسور جير كوبر بجامعة فاخينينجن، وذلك لتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأقسام الاجتماع، الإعلام واللغة الإنجليزية بالاتجاهات الحديثة في علم اجتماع العلم، من خلال شرح مشاريع بحثية تمت بالفعل على أرض الواقع في هولندا والمكسيك في هذا التخصص الناشئ، وأيضاً التعريف بمناهج البحث الحديثة في مجال الدراسات الثقافية والاجتماعية، مضيفاً أن المحاضرات استمرت على مدار 4 أيام متصلة وتم توزيع الطلاب على قاعتين شملت كل قاعة 40 طالبا وطالبة.

وأضاف الدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد الكلية، أنه في اليوم الأخير لزيارة الوفد ألقى كل من سمير خليفة منسق عام زيارة الوفد الهولندي، والمهندس بيتر فان دي جراف بجامعة آيندهوفن بهولندا، محاضرة تفاعلية عن أحدث الاختراعات العلمية في مجال تنظيم الأسرة، وقد دار النقاش مع الطالبات حول القضايا الاجتماعية التي تمس تنظيم الأسرة في مصر، لافتاً إلى أن أعضاء الوفد قد أبدوا إعجابهم الشديد بمستوى حضور ومشاركة طالبات الكلية من قسم الاجتماع وبرنامج الترجمة الإنجليزية في هذه المحاضرة التفاعلية.