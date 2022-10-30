6 نوفمبر آخر موعد للتقديم لوظائف القيادات بالتنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية أن آخر موعد للتقديم في وظائف التنمية المحلية من سكرتيري عموم و رؤساء الأحياء والمدن سيكون يوم 6 نوفمبر المقبل، على أن يتم التقديم على موقع الوزارة.

وكشفت الوزارة عن شروط التقديم لشغل تلك الوظائف وهي امتلاك المتقدم لمهارات القيادة والإدارة علاوة على دورات متطورة حصل علىها وتقديم مقترح لتطوير المنصب والارتقاء بخدمات المحليات، مع استيفاء شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين 14 و 17 من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم 81 لسنة 2016 وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.

وظائف قيادات المحليات

فيما يتعلق بشروط التقديم للعاملين خارج جهاز الدولة، أوضحت وزارة التنمية المحلية ان من شروط التقديم لوظائف قيادات المحليات العمل مدة لا تقل عن 19 عاما في وظيفة من الدرجة الممتازة ، و18 عاما في الدرجة العالية و17 عاما في درجة مدير عام، وتقديم شهادة خبرة وسيرة الذاتية للضباط، مع إعداد خطة التطوير، وتقديم الدورات والمهارات التي حصل عليها والبعثات التي شارك فيها وكل الشهادات.

شروط التقديم لوظائف القيادات

ومن الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف التنمية المحلية بالنسبة للعاملين داخل الجهاز الإداري، أكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الحصول على تقدير كفء آخر عامين، وتقديم مقترح لتطوير العمل، وكل الشهادات والمهارات والدورات التي حصل علىها، علاوة على قضاء مدة لا تقل عن عام في الدرجة الأدني، والالتزام بنماذج بيان الحالة الوظيفية والشهادة القانونية، وتقديم الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة عن آخر 3 سنوات عمل قبل التقديم لشغل وظيفة القيادات، ويتم التواصل من وزارة التنمية المحلية مع المتقدمين من خلال رقم الواتس آب لكل متقدم، على أن تعقد لكل من تنطبق عليه الشروط اختبارات ومقابلات لاختيار أنسب العناصر.