جهود التنمية المحلية والمحافظات للتعامل مع الأمطار: نشر المعدات في المناطق الساخنة

تمكنت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وشركات الصرف الصحي ومياه الشرب والنظافة والمرور على مدار الأيام الماضية من التعامل مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، حيث تعرض عدد من محافظات الجمهورية لسقوط أمطار ومنها القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال سيناء والفيوم والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وغيرهم من المحافظات وتفاوتت معدلات سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة وشديدة مع التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ ما يلزم تجاه أى توقعات.

نشر المعدات في المناطق الساخنة مثل مطالع ومنازل الكباري والأنفاق

وأكد تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تنسق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والمرور والنظافة للتعامل مع مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية ونشر المعدات في المناطق الساخنة مثل مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والميادين لسحب أى تراكمات للمياه أولًا بأول.

وشددت «التنمية المحلية»، مع المحافظات على التواجد الميداني للمحافظين ورؤساء الأحياء والقيادات والجهات المختصة للتعامل مع أى طارئ، والتنسيق مع شركات الكهرباء والوحدات المحلية لتغطية أكشاك الكهرباء وعزل أى أسلاك مكشوفة بالأعمدة الكهربائية، مع استعداد التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة لتوفير أماكن لإيواء الأسر المتضررة وتقديم الدعم اللازم، كما يتم التركيز على إزالة تراكمات المياه من الشوارع الرئيسية لعدم تعطيل حركة المرور، واستمرار رفع درجة الاستعداد في شركات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار والتعامل مع أى طارئ.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع باستمرار مع المحافظات الوضع أولا بأول للتعامل مع أزمات وسحب أى مياه، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمور كانت تحت السيطرة الأيام الماضية وحاليًا الأوضاع مستقرة، مؤكدًا أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أجرى جولة مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لمتابعة تعامل أجهزة المحافظة مع تراكمات الأمطار في بعض المناطق مثل «المنصة بطريق الأوتوستراد و عباس العقاد ومنطقة الكيلو 4.5 وخلف النادى الأهلي بمدينة نصر».

الابتعاد عن أعمدة الكهرباء وأماكن تجمعات المياه

وشدد على ضرورة التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء وأماكن تجمعات المياه وتهدئة سرعة السيارات بالشوارع والابتعاد عن السير أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والعقارات.

وفى سياق متصل، وجهت محافظة القاهرة ضرورة التفاعل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بشأن مياه الأمطار مع استمرار الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ بشوارع العاصمة، ومتابعة خطة المحافظة لتوزيع سيارات الشفط والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق حيث يوجد بالقاهرة 25 نفقا مع استمرار تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وعددها 20 ألف بالوعة بالقاهرة.

الاستعداد مبكرا لموسم الشتاء

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إنه جرى الاستعداد لموسم الشتاء مبكرا من شهر أغسطس الماضي من صيانة الشبكات وتطهير البالوعات ومحطات الرفع، وجرى التعامل مع الأمطار.