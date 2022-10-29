«صحة الدقهلية»: متابعة 73 ألفا و491 حالة عزل منزلي لمصابين بفيروس كورونا

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى متابعة 73 ألفًا و491 حالة وتحويل نحو 345 للمستشفيات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف «مكين»، في بيان صحفي، أنه منذ بدء المبادرة، جرى تخصيص نحو 89 فريقاً طبياً لمتابعة الحالات بمختلف الإدارات والوحدات الصحية سواء من خلال الزيارات المنزلية أو المتابعة التليفونية، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تخضع للعزل المنزلي، سواء من جرى تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي.

خدمات مرضي العزل المنزلي

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفريق الطبي يقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، وذلك بصورة دورية خلال فترة العزل المنزلي، وفي حال حدوث أية مضاعفات مرضية يجري نقل الحالة إلى المستشفيات المُخصصة لاستقبال وعزل المصابين بالفيروس.

شكر جهود فريق الرعاية الأساسية

وأثنى «مكين» على الجهود المبذولة من فريق الرعاية الأساسية بقيادة الدكتور تامر الطنبولي في تنفيذ المبادرة الرئاسية، مشددًا على مضاعفة المجهودات وتقديم الدعم لمصابي كورونا.