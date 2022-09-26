أحمد حلمي يعلن إصابته بفيروس كورونا.. ويقضي فترة العزل المنزلي

أعلن النجم أحمد حلمي، إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أحمد حلمي يظهر عبر «إنستجرام»

وظهر أحمد حلمي في بث مشترك مع عدد من أصدقائه عبر «إنستجرام»، وظهر حلمي نائما على السرير، ولكنه كشف عن إصابته بفيروس كورونا، متسائلا: «أنا ليه يجيلي كورونا».

وأكد «حلمي» أنه يقضي فترة العزل المنزلي بعد أن جاءت نتيجة المسحة والتحاليل الطبية إيجابية.

آخر أعمال أحمد حلمي

وكانت آخر أعمال أحمد حلمي قيامه ببطولة فيلم «واحد تاني» الذي عرض في العام الحالي، وتجاوزت ايراداته حاجز الـ63 مليون جنيه، وفقا لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صادر منه.

وشارك في بطولة الفيلم كل من روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، أحمد مالك، عمرو وهبة، محمد التاجي، نور إيهاب، من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.