مبادرة العزل المنزلي بمحافظة السويس تتابع مصابي كورونا

يواصل فريق مبادرة متابعة العزل المنزلي جهودهم في متابعة مرضى كورونا المعزولين في منازلهم، وذلك وفقاً للحالة التي تحتاج عزلا منزليا، ولا تستطيع أن تذهب للمستشفى وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى كوفيد 19.

وكيل صحة السويس يدعم المبادرة ويطالب بمضاعفة الجهود

ومن جانبه فقد أثنى الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، على الجهود المبذولة من فريق عمل المبادرة الرئاسية، ودعمه الكامل لهم، مشدداً على مضاعفة المجهودات وتقديم الدعم لأهلنا من مصابي الـ «كورونا» المعزولين منزلياً، وناشد وكيل وزارة الصحة أهالي المحافظة الباسلة بالالتزام بارتداء الماسك الطبي والابتعاد عن التجمعات وغسل الأيدى باستمرار ، وكذلك تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاتها الثالثة والرابعة وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، كبار السن أو ذوى ظروف مرضية خاصة.

الفريق يقدم المتابعة المنزلية وقياس الأكسجين فى الدم

وأجرى الفريق الطبي الخاص بالمبادرة جولة صباح اليوم بالمرور على حالات العزل المنزلي وقياس نسبة الأكسجين في الدم والعلامات الحيوية ومتابعة تنفيذ البرتوكول العلاجى لوزارة الصحة والسكان ، هذا ويقوم فريق «العزل المنزلي» بالمتابعة الدورية يومياً لجميع الحالات المصابة ، سواءاً تليفونياً ومن خلال الزيارات المنزلية وصرف الأدوية اللازمة.

توجيهات من الوزارة لمتابعة مصابى كورنا

يحدث ذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان فقد واصلت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعه العزل المنزلي لمصابي كوفيد ١٩ من جهودها بمحافظة السويس للإستمرار متابعة مصابي «فيروس كورونا» وتقديم الدعم الطبي لهم.

جديراً بالذكر بأن محافظة السويس قد استطاعت تجاوز الخمس موجات الأولي من جائحة كورونا بدعم كبير وغير مسبوق من اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.