السجن عامين لـ4 متهمين باستعراض القوة وترويع المواطنين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 4 متهمين بالسجن عامين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة تساوي العقوبة ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لاتهامهم باستعراض القوة والعنف بالأسلحة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، في القضية التي رقم 6531 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بتلقيه بلاغا، يفيد بحدوث مشاجرة وقيام المتهمين باستعراض القوة بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، بعد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين المتهمين مستخدمين الأسلحة واستعراض القوة والعنف قبل ضد المواطنين وذلك بقصد الترويع والتخويف وإلقاء الرعب في نفس الأهالي، أن المتهمين هم «ع.هـ.ع»، عاطل، و«ع.ع.خ»، بائع أنابيب، و«إ.ع.خ»، عامل بمطبعة و«ا.ال.ع»، عاطل، و«م.ع م»، عامل خردة، و«ع.ر.ع»، بائع خضار، و«م.ر.ع»، نجار مسلح، وأصابوا المجني عليه «إ.خ.م».

وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.