«جنايات الإسكندرية» تعاقب 54 متهما بالسجن لتزويرهم مستندات 115 سيارة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحميد الخولي، وبعضوية المستشار عبد الرحيم علي مرسي والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، والمستشار محمد حسني النجار رئيس النيابة وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة 41 متهمًا بالسجن سنة، و7 متهمين بالسجن 4 سنوات و5 متهمين بالسجن 7 سنوات ومتهم بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بتزوير 115 ملف سيارة في الإسكندرية بين عامي 2011 إلى 2013.

وتعود القضية رقم 7920 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بتزوير المتهمين في محررات رسمية بإدارات المرور والشهر العقاري من نماذج السيارات على غير الحقيقة.

115 ملفا سيارة شملها قرار المحافظ

وتبين من التحقيقات أنه من خلال اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة التي شملها قرار محافظ الإسكندرية رقم 1299 لسنة 2011 أن هناك عدد 115 ملفا لسيارات أجرة ضمن القرار.

تحرير عقود لسيارات ليست موجودة

وحرر المتهمون عقود بيع لسيارات الأجرة ليس لها وجود في الحقيقة، وتحرر محاضر سرقة سيارات في قسم الشرطة بتلك السيارات واصطناع إفادات موجهة لوحدة تراخيص سيارات الأجرة في القباري بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات مستغلين أحداث يناير 2011 وما بعدها حتى 2014 من وقائع الدفاتر لارتكاب عمليات التزوير وتحرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.