إصابة 3 أشخاص في انهيار سقف عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في انهيار سقف عقار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم السبت، ونقلوا على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، وأقامت الأجهزة الأمنية كاردونا حول العقار لمنع حدوث أي إصابات أخرى للمارة.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي بسقف عقار ووجود إصابات.

تفاصيل انهيار سقف في العطارين بالإسكندرية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة العطارين ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع العقار المنهار جزئيا لبدء التعامل مع الحادث.

جرى وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة من العقار، ونقل 3 مواطنين أصيبوا إلى مستشفى الجمهورية ومستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

حي وسط يتخذ الإجراءات القانونية حيال العقار

انتقل مسؤولو حي وسط برئاسة عزة سعد، إلى منطقة العطارين وسط المحافظة لبدء التعامل مع الحادث والوقوف على سبب انهيار سقف العقار ومراجعة أوراق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.