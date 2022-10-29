الرئيس السيسي لمستثمري «ابدأ»: مستعدون للشراكة معكم عشان نطمنكم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى مستثمري مبادرة «ابدأ»، قائلا: «أنا مستعد أخش معاكم بالنص، عشان أشجعك وتكون مطمئن إن جزء من المخاطرة الدولة معاك فيه، ومفيش هدف من كلامي غير تشجيع رجال الصناعة في مصر، وكل من هو محتاج يتحرك معانا أقوله اتطمن أنا معاك، ولو عاوزني أخش معاك بـ 30% هدخل، ولو 50% ماشي، لكن أكتر من كده انت لازم تجيب شغلك».

وأضاف خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، المقام حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة: «موضوع أزمة الدولار كاشفة، الفاتورة بتاعة الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، ومش بتتجاب بيها سلع ترفيهية، ده تطور للاقتصاد المصري، ولو مكناش نقدر نسابق الوقت ونحقق إن جزء منه يتحول لفرصة لنا وأنتج جزءًا كبيرًا من المستلزمات والمنتجات اللي بنجيبها من برة، منها أزود الناتج المحلي وأشغل العمالة المصرية، أشغل ناس في مصر».

وتابع: «هناك عوائد للضرائب وما سيترتب على التشغيل، لا يجب أن نستهدف التصدير فقط، ولكن يجب أن تستهدفوا تغطية الطلب في مصر».